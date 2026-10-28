قطر تمدد حالة القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة بترونت الهندية

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أفاد مصدر مطلع أن شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال المحدودة تلقت إخطارا من قطر بتمديد حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية نوفمبر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، إن شركة بترونت تتلقى عادة من قطر إخطارا بالقوة القاهرة في نهاية كل شهر، بشأن إمدادات الشهر التالي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تسلم قطر إلى شركة بترونت حتى الآن سوى أربع شحنات على متن سفن منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير.

ويُذكر أن قطر تمدد حالة القوة القاهرة بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى بنجلاديش وباكستان

وتمدد قطر حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع استمرار توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.