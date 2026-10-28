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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء بنسبة 0.22% لهيبط دون مستوى الـ50 ألف نقطة مجددا، مسجلا 49960 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.46 مسجلا 16460.76 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 0.35% مسجلا 22347.33 نقطة.

وكانت البورصة المصرية ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات أمس الثلاثاء، محققة مكاسبا كبيرة، وعوضت معظم خسائر جلستي أول الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 3.5%، ووصل إلى مستوى 50105 نقطة، بينما ارتفع «إيجي إكس 70» بنسبة 7% تقريبا.