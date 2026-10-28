إصابة طفلة فلسطينية وقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي مكثف في قطاع غزة

أصيبت طفلة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم أن طفلة 5 سنوات أصيبت جراء إطلاق النار من طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شمال شرقي مدينة غزة.

وأشارت إلى أن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار بصورة عشوائية في شارعي الصحابة ويافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، لافتة إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وكشفت الوكالة عن "زرع جيش الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح، ما يشكل تطورًا ميدانيًا إضافيًا في المنطقة، وسط استمرار التحركات العسكرية وإطلاق النار، مشيرة إلى أنه في جنوبي القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مكثف المناطق الشرقية من مدينة خانيونس.

وأفادت بأن إطلاق نار كثيفًا من الدبابات الإسرائيلية استهدف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خانيونس وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء جنوبي القطاع، مشيرة إلى إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة قبالة سواحل مدينة غزة.