استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
- وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:
استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 81 و85 جنيها.
واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.
واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.
واستقرت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 90 إلى 150 جنيهًا.
وثبت سعر البوري ليتراوح بين 160 إلى 200 جنيه.
واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 240 و450 جنيهًا.
وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و220 جنيها.
واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.
وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.