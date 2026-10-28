إسرائيل تؤكد وقوع محاولة هجوم إرهابي بالقرب من سفارتها في بلجراد

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وقوع محاولة هجوم إرهابي بالقرب من سفارتها في بلجراد

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الشرطة المحلية تمكنت من تحييد المهاجم، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تجري حاليًا تحقيقًا في الحادث.

وأشارت إلى أن السفارة كانت مغلقة وقت وقوع الحادث في وقت متأخر من الليل، نافية إصابة أي من موظفيها بأذى.

وأعلن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أن شرطيا قَتَل بالرصاص قاصرا حاول مهاجمته بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ليل الثلاثاء/الأربعاء، واصفا الحادث بأنه «هجوم إرهابي».

وقال داتشيتش إن «قاصرا لم تُحدَّد هويته بعد، لكن يُعتقد أنه من مدينة شاباتس، هاجم أحد عناصر الشرطة بسكينين وهو يهتف الله أكبر»، معلنا رفع مستوى التأهب لمواجهة الإرهاب إلى أقصى درجة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشرطي قتل المهاجم دفاعا عن النفس، لكنه أُصيب بجروح طفيفة في وجهه جراء طعنة بسكين خلال الحادث، الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وقال داتشيتش إن الأجهزة الأمنية كانت تراقب المهاجم، الذي كان «معروفا بتأييده لتنظيم داعش»، منوهًا أن «حسابه على إنستجرام يتضمن راية سوداء وشعار تنظيم داعش».

وأعلن الوزير رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى أقصى درجة، أو «الإنذار الأحمر»، وهو يعني تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة انتشار الشرطة في المواقع الحساسة، بما فيها منشآت البنية التحتية والأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة.

ورغم ندرة مثل هذه الهجمات في صربيا، فقد سبق أن استهدفت السفارة الإسرائيلية في بلجراد.

ففي يونيو 2024، أصاب مهاجم مسلّح بقوس نشّاب شرطيا كان يحرس السفارة بجروح خطيرة، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وتبيّن حينها أن المهاجم شاب يبلغ 25 عاما، من قرية قرب بلجراد، اعتنق الإسلام ثم تبنّى لاحقا أفكارا متطرفة.