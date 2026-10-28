كشف ملابسات تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم صادر لصالحها بحضانة نجلتها وتعدي طليقها عليها بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات تضرر سيدة من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بحضانة نجلتها وتعدي طليقها وأسرته عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإرغامها على التنازل بالغربية

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بحضانة نجلتها وقيام طليقها وأسرته بالتعدى عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لإرغامها على التنازل بالغربية.

وأضافت أنه بالفحص تبين وجود خلافات بين (القائمة على النشر - مقيمة بمنطقة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وطليقها (مالك مطعم "له معلومات جنائية"مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) حول حضانة نجلتهما (سن 3) "محرر بشأنها عدة محاضر" قامت على إثرها الأولى برفع دعوى منازعة حضانة وقضى فيها بتسليم الطفلة لوالدتها.

وأوضحت الوزارة انه أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم تسليم الطفلة لوالدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.