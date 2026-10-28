زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يدعو المعارضة إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية

دعا يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي اليساري، أحزاب المعارضة إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد خسر أغلبيته.

وقال جولان في تصريحات نشرها مكتبه اليوم الأربعاء: "نتنياهو خسر. أعرف كيف أعد حتى 120. فالعدد 65 أكبر من 55. هكذا تعمل الديمقراطية الإسرائيلية. انتهى الكلام"، في إشارة إلى توزيع المقاعد في الكنيست، الذي يضم 120 عضوا.

وادعى كل من نتنياهو ومنافسه الرئيسي جادي آيزنكوت امتلاك تفويض لتولي قيادة إسرائيل، عقب الانتخابات غير الحاسمة التي جرت أمس الثلاثاء.

وحث جولان أحزاب المعارضة على تجاوز تحفظاتها إزاء التعاون مع الأحزاب العربية.

وأضاف: "يجب أن نكف عن قبول نهج نتنياهو العنصري القائم على التمييز بين أصوات الناخبين اليهود وأصوات الناخبين العرب."

وتابع: "كل من يحاول إقصاء أصوات المواطنين العرب إنما يستسلم لنتنياهو ويتخلى عن إسرائيل."