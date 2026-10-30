الحكم بسجن المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة خمسة أعوام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر تقرير إعلامي أنه صدر حكم آخر بسجن المخرج الإيراني السينمائي جعفر بناهي.

وذكرت صحيفة امتداد اليوم الأربعاء أن محكمة ثورية في طهران أصدرت حكما آخر بسجن أطول مدة للمخرج / 66 عاما/ لمدة خمسة أعوام وشهر ، وذلك حسبما أفاد محاميه مصطفي نيلي.

أضاف التقرير أن المحكمة أصدرت أمرا بمصادرة جميع أصوله وفرض حظر على السفر لمدة عامين.

وكان بناهي قد عاد إلى إيران مطلع أبريل الماضي، عندما كانت البلاد تخوض حربا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نيلي للصحفية" الأسبوع الماضي، أخبرني موكلي أنه تم تجميد حساباته المصرفية".

وأضاف المحامي أن التواصل مع الجهات القضائية كشف أن بناهي أدين غيابيا.

وكان القضاء الإيراني قد قضى في وقت سابق بسجن بناهي لمدة عام بسبب " الدعاية ضد النظام". وقالت المحكمة إن قرارها يرجع إلى تصويره فيلم " إت وذ جاست ان اكسدينت " سرا.

وقد حاز الفيلم على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2025، كما تم ترشيحه لجائزتي جولدن جلوب والاوسكار.

ويشار إلى أن بناهي من أبرز منتقدي السلطات الإيرانية. وقد تم حبسه من يوليو 2022 حتى فبراير 2023.