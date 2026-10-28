أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولات الست من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تشهد مشاركة عدد من الأندية الساعية للمنافسة على اللقب القاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، على أن تقام الجولة الثانية من 4 إلى 6 ديسمبر، فيما تُلعب مباريات الجولة الثالثة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.

وتتواصل منافسات دور المجموعات في العام الجديد، حيث تقام مباريات الجولة الرابعة من 8 إلى 10 يناير، بينما تُلعب الجولة الخامسة خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير.

وتُختتم مرحلة المجموعات بإقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، لتتحدد بعدها الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتترقب الأندية المشاركة انطلاق المنافسات من أجل حصد النقاط مبكرًا، وتعزيز فرصها في التأهل، خاصة مع تقارب مواعيد الجولات وتعدد المواجهات الحاسمة في سباق المنافسة على بطاقات العبور إلى الدور التالي.

مواعيد جولات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 27–29 نوفمبر.

الجولة الثانية: 4–6 ديسمبر.

الجولة الثالثة: 18–20 ديسمبر.

الجولة الرابعة: 8–10 يناير.

الجولة الخامسة: 15–17 يناير.

الجولة السادسة: 22–24 يناير.

تصنيف بطولة الكونفدرالية

المستوي الأول: الأهلي (مصر)، اتحاد العاصمة (الجزائر)، الجيش الملكي (المغرب)، المتأهل رقم 16 (شباب بلوزداد، الجمارك الموريتاني أو هافيا الغيني).

المستوي الثاني: الرجاء البيضاوي (المغرب)، مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، عزام يونايتد (تنزانيا)، النادي الصفاقسي (تونس).

المستوي الثالث: إسكو كارا (توجو)، الأهلي طرابلس (ليبيا)، بلاك بولز (موزمبيق)، ريال باماكو (مالي)، سينيجيدا بلاك ستارز (تنزانيا).

المستوي الرابع: ريد أروس (زامبيا)، بريمو دي أوجوستو (أنجولا)، ديربان سيتي (جنوب أفريقيا).