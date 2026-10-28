شهيد و7 مصابين في غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب غزة

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استُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون بينهم أطفال، اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار القصف وإطلاق النار، في خروقات متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث الانتهاكات، أفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد الشاب محمد عليان البيوك، في قصف إسرائيلي في حارة البيوك وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي حدثٍ آخر، لفت المراسل إلى إصابة 5 مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وذكر أن رجلًا وطفلته أصيبا، في قصف إسرائيلي في أرض الليمون جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، ذكر المراسل أن الطفل عماد سالم زهرة، أصيب أمس، في رأسه برصاص قناص إسرائيلي شرقي البريج.

وفي مدينة غزة، أصيبت الطفلة لورين عائد عروق، البالغة من العمر خمس سنوات، جراء إطلاق نار من طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع «كواد كابتر»، شمال شرقي مدينة غزة.

وفي خان يونس، أفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا مكثفًا استهدف المناطق الشرقية من المدينة.

ونوه أن إطلاق نار مكثفًا من الدبابات الإسرائيلية استهدف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء جنوبي القطاع.

وفي مدينة غزة، ذكر المراسل أن الزوارق الحربية الإسرائيلية، أطلقت نيرانها بكثافة قبالة السواحل.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ أكتوبر العام المنصرم، بالقصف الجوي والمدفعي والبحري، وإطلاق النار المستمر.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن أكثر من 1565 مواطنًا استشهدوا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أصيب ما يزيد على 5640 آخرين.