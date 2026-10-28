متحدث عسكري عراقي: الإجراءات الأمنية في سنجار تخضع لسلطات الحكومة الاتحادية

صرح صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اليوم الأربعاء بأن الإجراءات الأمنية التي نُفِّذَت في مناطق سنجار هي إجراءات ميدانية وعسكرية تخضع تماماً لسلطات الحكومة الاتحادية.

وقال النعمان ، في بيان صحفي ، إن "هذه الإجراءات شملت إدماج وتنظيم عناصر /وحدات حماية سنجار/ ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية واستلام مواقعها في مناطق جبل سنجار وتسليمها لقطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات قواتنا المسلحة حسب المهام والاختصاص" ، مؤكدا أن هذا الملف يعد من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الإتحادية.

​وذكر أن الحكومة الاتحادية تصر بالتنسيق المستمر مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار وبكل عزم وجدية على إنهاء قضية سنجار، فضلاً عن العمل على ملفات إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع إعادة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم القاسية في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم، وتمثلهم في شؤونهم المحلية".

وجدد النعمان موقف الحكومة والقوات المسلحة في وضع جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية في خدمة الأهالي وتمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة، من فرض السيطرة الكاملة، مشيرا إلى أن استلام مناطق جبل سنجار، يُمثل الركيزة الأساس لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة بكل جوانبها في قضاء سنجار.

كما أكد على الانفتاح الكامل على معالجة التحديات والإشكاليات بشأن آليات حصر السلاح وإحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.