القبض على متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من محكمة جنوب القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من داخل إحدى القاعات بمحكمة جنوب القاهرة.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسرقة أسلاك كهربائية من داخل قاعة بمحكمة جنوب القاهرة، بالإضافة إلى سرقة بعض محتويات استراحة المحامين بالمحكمة.

وكشفت التحريات أن المتهمين تسللا إلى قاعة المحكمة وسرقا كابلات كهربائية، وأثناء خروجهما، دخلا استراحة المحامين واستوليا على بعض محتوياتها، ثم لاذا بالفرار.

وأضافت التحريات أنه بالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وأمكنت القوات ضبطهما عقب هروبهما، وتم استرداد المسروقات واقتياد المتهمين لقسم الشرطة.

حرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع المتهمين.