عراقجي يحذر من أثر مدمر على أسواق الطاقة لأي مغامرة عسكرية إسرائيلية في الخليج

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء، من أي «مغامرة عسكرية» إسرائيلية في الخليج، معتبرا أن أثرها سيكون «مدمّرا» على أسواق الطاقة العالمية.

وقال عراقجي في منشور على «إكس» على هامش منتدى للطاقة في موسكو، وفي وقت تظهر نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي تظهر تباعا، تقدما طفيفا لفريق بنيامين نتنياهو: «التأثير المدمّر على الأسواق الدولية لأي مغامرة عسكرية تُقدم عليها إسرائيل في منطقة الخليج الفارسي لا تزال تشكّل مصدر قلق كبير لكلّ من مورّدي الغاز ومستهلكيه».

وطرحت الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام الأخيرة احتمال شن هجمات جديدة على إيران في إطار حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في فبراير، عندما نفّذ الطرفان ضربات على الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الساعي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات متقاربة النتائج الأربعاء، إنه يمكنه العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقضاء على «التهديد الوجودي» الذي تمثله إيران.

وقبل أيام، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن أسواق الطاقة لا يُتوقع أن تعود إلى أوضاع ما قبل الحرب خلال عام 2027، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران على تدفقات الطاقة العالمية والأسعار.

وأوضح بيرول، خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة يوم الاثنين، أن الحرب التي اندلعت أواخر فبراير أدت إلى تشديد أوضاع سوق الطاقة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى وجود فائض في المعروض خلال العام الجاري، كما عطلت تدفقات الطاقة العالمية ودفعت أسعار النفط والمنتجات المكررة إلى الارتفاع.

وقال بيرول: «أخشى ألا أرى مسارًا موثوقًا يمكن أن تعود الأسواق من خلاله العام المقبل إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل اندلاع هذه الحرب».

وأضاف أن ذلك يستدعي استعداد الحكومات والشركات، مع وضع أمن الطاقة في مقدمة الأولويات، من دون إغفال المرحلة المقبلة بالنسبة إلى الدول والشركات المعنية.