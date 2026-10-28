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مصر
وكيل الأزهر يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر يضع خطة للتواصل مع شباب الجامعات المصريَّة
خبيرة صينية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لإدارة الفيضانات ورصد الكوارث
المعهد الدولي لإدارة المياه: إدارة المياه تتطلب حوكمة ومعلومات موثوقة تتجاوز التقنيات المتطورة
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رئيس الوزراء الإسباني: فرق الطوارئ تعمل على تقديم المساعدة للمتضررين من حادث توليدو
الحكم بسجن المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة خمسة أعوام
الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست.. كيف زاد تأثيرها؟
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عموتة يحدد موقف داري وأكرم توفيق من مواجهة الأهلي ومودرن
سالم الدوسري بعد خسارة الهلال أمام الشمال: سنصحح الأخطاء ونعود أقوى
مورينيو: ميسي خامس الكرة الذهبية؟ إنجاز استثنائي
رأي
فن
نجل محمد الحلو لفريق مهرجان الموسيقى العربية بعد نجاح حفل والده: شكرا لكل المبدعين
محمد الموجي لـ«الشروق»: هاني شاكر لم يتعصب يومًا على موسيقي.. وفي بروفة «قارئة الفنجان» شعرت أنني أمام مطرب في العشرين
بحث للدكتورة منى زريق يكشف تاريخ الإذاعة اللبنانية وحقيقة اكتشاف السيدة فيروز
حنان الخولي لـ«الشروق»: أزمات مهرجان الموسيقى العربية منحت شباب الأوبرا فرصة للظهور.. ونفتقد هاني شاكر بشدة
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مواطن
رئيس هندسة المياه بجامعة آخن: القرار النهائي في قطاع المياه يجب أن يظل بيد الخبراء لا الآلة
بعد إغلاق منصة «الإسكان البديل».. مستأجرون: غموض الأسعار وغياب الثقة وراء عزوفنا عن التقديم
بعد رفع السودان الحظر عن استيراد عدد من السلع.. فرص جديدة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية
حوادث وقضايا
مشغولات ذهبية و800 ألف جنيه.. التحقيق في سرقة وإشعال النيران بمحل مصوغات ذهبية في الطالبية
حريق داخل أحد فصول مدرسة الميكانيكية بسوهاج دون إصابات
إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباصين بطريق الزقازيق ههيا
سقوط عاطل بالجيزة ينتحل صفة موظف بجهة حكومية ويستولى على أموال المواطنين
تليفزيون
أسامة كمال: نتنياهو «لعيب انتخابات جامد».. وجهز مئات الفيديوهات الموجهة إلى فئات محددة
خبير علاقات دولية وشئون أمريكية: تراجع نتنياهو في الانتخابات ضربة لمشروعه القائم على المخاوف الأمنية
السفير عاطف سالم: الانتخابات الحالية اقتراع مفصلي يختبر هوية إسرائيل وميراث نتنياهو السياسي
عبد الحليم قنديل: ترامب سيوجه ضربة عسكرية لإيران إذا لم تصب انتخابات التجديد النصفي في صالحه
أعداد جريدة الشروق
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