سقوط عاطل بالجيزة ينتحل صفة موظف بجهة حكومية ويستولى على أموال المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل بالجيزة ينتحل صفة موظف بجهة حكومية ويستولى على أموال المواطنين.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت نصب (عاطل – مقيم بمنطقة أبو النمرس بالجيزة) على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم كونه موظف بإحدى الجهات الحكومية وامتلاكه نفوذاً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على مساعدتهم فى إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية والخاصة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، دون الوفاء بذلك.

وأضافت الوزارة انه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.