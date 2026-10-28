 وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 12:52 م

استقبل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد محمود توفيق أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية، وشاهداً على أمجاد وتضحيات سطرها أبطال القوات المسلحة البواسل لاسترداد الأرض وصون عزة وكرامة الوطن، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.

من جهته أشار الفريق أشرف سالم زاهر إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن ويقدمون الغالى والنفيس لحماية مقدرات شعب مصر العظيم، مؤكداً أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ستظل مبعث فخر واعتزاز ونوراً يضئ طريق الأجيال نحو مستقبل مشرق.

وفى نهاية اللقاء قام محمود توفيق بإهداء الفريق أشرف سالم زاهر والفريق أحمد خليفة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أشرف سالم زاهر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

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