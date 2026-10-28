الرئيس الأوكراني يلتقي رئيس وزراء وملك هولندا في لاهاي

أفاد بيان حكومي هولندي، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، والملك فيليم ألكسندر، في لاهاي اليوم الأربعاء.

وأشار البيان أن زيلينسكي سيلتقي أولا يتن خلال استقبال في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسينضم إلى الاجتماع لاحقا وزيرة الدفاع ديلان يشيلجوز ووزير الخارجية توم بيريندسن.

وسيقوم الملك فيليم ألكسندر باستقبال زيلينسكي مساء في قصر تن بوش.

وتُعد هولندا من أبرز الداعمين لأوكرانيا، إذ قدمت لها مساعدات عسكرية بقيمة 7ر11 مليار يورو (13 مليار دولار) منذ أن شنت روسيا حربها قبل نحو خمس سنوات، كما دأبت على استقبال زيلينسكي.

وزار وزير التجارة الهولندي، سيورد سيوردسما، كييف اليوم الأربعاء، وتعهد بتقديم 2ر1 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في شكل مساعدات غير عسكرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لبيان حكومي أُرسل عبر البريد الإلكتروني.