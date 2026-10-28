وزيرة خارجية الفلبين المبعوثة الخاصة لرابطة آسيان تقود مهمة إنسانية إلى ميانمار

أعلنت الفلبين، التي تتولى رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أن وزيرة خارجيتها، المبعوثة الخاصة للرابطة إلى ميانمار، ستقود مهمة إنسانية إلى البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وستشمل المهمة التي تستمر يومين لوزيرة خارجية الفلبين ماريا تيريزا لازارو، زيارة إلى ولاية شان في ميانمار، إلى جانب عقد لقاءات في العاصمة نايبيداو، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن اللقاءات المقررة.

ولم تؤكد الحكومة في ميانمار، المدعومة من الجيش، الزيارة حتى الآن. وكانت قد أعلنت في أغسطس أنه لم تعد هناك حاجة إلى مبعوث خاص.

وسبق للازارو أن طلبت السماح لها بلقاء الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي، المحتجزة منذ الإطاحة بها من السلطة في انقلاب عسكري عام 2021.