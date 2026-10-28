معالجة النفط الخام في روسيا ترتفع لأعلى معدل منذ 5 أشهر

ارتفعت معدلات معالجة النفط الخام في روسيا إلى أكثر من 2ر4 مليون برميل يوميا خلال الفترة من 15 إلى21 أكتوبر، بعدما أتاح توقف الهجمات الأوكرانية لفترة من الوقت لعدد من المصافي الرئيسية استئناف عملياتها أو زيادة معدلات المعالجة، وفقا لمصدر مطلع.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته؛ نظرا لأن هذه المعلومات غير متاحة للجمهور.

وأظهرت البيانات التاريخية ارتفاع معدلات تشغيل المصافي بأكثر من 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالأيام السبعة السابقة، لتسجل أعلى متوسط أسبوعي منذ أواخر مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

واستأنفت كل من مصفاة كيريشي التابعة لشركة سورجوتنفتيجاز، ومصفاة فولجوجراد التابعة لشركة لوك أويل، ومجمع جازبروم للبتروكيماويات في سالافات، عملياتها مجددا، بعد تعرضها لهجمات في 30 أغسطس و2 أكتوبر و8 أكتوبر، على التوالي.