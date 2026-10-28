وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة تسعى إلى وضع إطار للتعاون الدفاعي مع رابطة آسيان

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع إطار للتعاون الدفاعي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على تعزيز قدرات شركائها لموازنة نفوذ بكين.

وفي إشارة إلى الذكرى الـ 50 على إقامة العلاقات بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العام المقبل، قال هيجسيث اليوم الأربعاء: "نقترح أن نعمل معا على وضع إطار للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ورابطة آسيان"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "نسعى لإطار عملي يوجه تعاوننا على مدى السنوات العديدة المقبلة"، مضيفا: "أود أن أشير إلى أن السنوات المقبلة بالغة الأهمية."

ويجتمع هيجسيث هذا الأسبوع مع كبار مسئولي الدفاع في جنوب شرق آسيا بمدينة سيبو الفلبينية، حيث يعتزم، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، "تعزيز الردع" و"توسيع نطاق تقاسم الأعباء الدفاعية في أنحاء المنطقة". وكان هيجسيث قد أشاد في وقت سابق من العام الجاري بالحلفاء الآسيويين لزيادة جهودهم في مجال الدفاع.

ويزور هيجسيث المنطقة أيضا، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستستأنف هجماتها على إيران أم ستتوصل إلى اتفاق معها.