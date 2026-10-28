في ليلة فنية استثنائية جمعت بين أصالة الطرب ودفء المشاعر، احتضن مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس، حفلًا فنيًا مميزًا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، بقيادة المايسترو أحمد شرارة، وبمشاركة النجم الكبير محمد الحلو، والنجمة غادة رجب، ونخبة من نجوم الأوبرا، في أجواء احتفت بروائع الغناء المصري والعربي.

ووفقًا لبيان اليوم، استهل النجم الكبير محمد الحلو فقرته بالتعبير عن مشاعر المحبة لعروس البحر المتوسط بأغنيته «إسكندرية حبيبتي»، في تحية خاصة لجمهور المدينة التي تحتل مكانة مميزة في قلوب الفنانين، مقدمًا باقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، إلى جانب أعماله التي ارتبطت بوجدان الجمهور، من بينها «جانا الهوى»، و«قلبي على طيري»، و«يا حبيبي»، و«بتلوموني ليه»، و«متسبنيش أنا وحدي»، و«الحلمية»، و«يا بوي»، و«عراف»، و«عمار يا إسكندرية»، وغيرها من الأغنيات التي أعادت الحضور إلى ذكريات الزمن الجميل.

وشهد الحفل لفتة فنية مميزة من محمد الحلو، الذي قدم المطرب الفلسطيني ناصر الأسمر، ليشاركه غناء رائعته «أهيم شوقًا»، في مشهد عكس روح التواصل والتكامل الفني العربي.

ومن جانبها، أعربت النجمة غادة رجب عن حبها الكبير لعروس البحر المتوسط، مؤكدة لجمهورها أنها من عشاق الإسكندرية، وأنها من أحب الأماكن إلى قلبها، كما وجهت التحية لأهل المدينة، وأعربت عن تقديرها للقائمين على المهرجان.

وفي لفتة وفاء وتقدير للفنان الكبير هاني شاكر، قدمت غادة رجب أغنيته «بلدي»، تحية فنية لأحد رموز الغناء المصري، الذي تركت أعماله بصمة راسخة في وجدان الجمهور.

وتضمن برنامج غادة رجب مجموعة متنوعة من الأغنيات، من بينها «بين شطين وميه»، و«أسمعوني»، و«لماذا»، و«لما راح الصبر»، و«لا تكذبي»، و«بهية»، وغيرها من الأعمال التي جمعت بين روائع الطرب والأغنيات المحببة للجمهور.

وشهد الحفل مشاركة الفنان أحمد رجب، الذي قدم أغنيتي «على حسب وداد قلبي» و«التوبة»، كما شاركت الفنانة أنغام مصطفى بأغنيتي «ح أقابله بكرة» و«ليالي الأنس»، فيما شدت الفنانة ندى غالب بأغنية «مستنياك».

وتواصلت الفقرات الفنية مع مقطوعة موسيقية بعنوان «رقصة إسكندراني»، من تأليف الفنان الكبير عطية شرارة، قدمها الفنان حسن شرارة، لتضيف لونًا موسيقيًا مميزًا إلى الحفل، وتبرز تنوع برنامجه بين الغناء والعزف.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية احتفاءً بالتراث الموسيقي العربي، وحرصًا على الحفاظ على روائعه وتقديمها للأجيال الجديدة، من خلال برنامج فني يجمع كبار المطربين ونجوم الأوبرا وأصواتًا عربية متنوعة.