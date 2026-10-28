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قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إنه تلقى عشرات الاتصالات من أصدقائه في الليكود، مجددًا مطالبته برحيل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ودعوته أعضاء الحزب إلى التمرد عليه.

وأضاف، في تصريحات عقب إعلان استطلاعات الخروج نقلتها صحيفة «مكور ريشون»، أنه تلقى هذه الاتصالات من أصدقائه داخل الحزب، ثم طالب نتنياهو بمغادرة المشهد السياسي.

ودعا ليبرمان أعضاء الليكود إلى إعلان مواقفهم بصوت مرتفع، متهمًا نتنياهو بتدمير معسكر اليمين، ومطالبًا أنصار النهج التاريخي للحزب بالتحرك لإزاحته.

وفي كلمته بمقر حزبه، هاجم ليبرمان سلوك نتنياهو وشبهه برئيس منظمة إجرامية تجاوزت الحدود، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وسبق أن طرح ليبرمان احتمال الاستعانة بنواب من الليكود لتشكيل حكومة بديلة، في وقت رفض فيه الاعتماد على الأحزاب العربية لإقامة حكومة أقلية.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، تواجه محاولات استقطاب نواب من كتل أخرى قيودًا قانونية تتعلق بالانشقاق والانضمام إلى كتل قائمة وتولي المناصب، مع اختلاف القواعد المطبقة على الانشقاق الفردي والانقسام البرلماني المعترف به.