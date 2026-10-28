 عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بلجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر في أول أيام الكنيست الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بلجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر في أول أيام الكنيست الجديد


نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:47 ص

 طالب «مجلس أكتوبر»، الذي يضم عائلات ضحايا وناجين إسرائيليين ومحتجزين سابقين، قادة الأحزاب والنواب بالتحرك لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، منذ اليوم الأول لولاية الكنيست الجديد.

وأضاف المجلس، في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عقب الانتخابات، أن على المسئولين المنتخبين الوفاء بالتزاماتهم، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم.

ودعا الأحزاب والنواب الذين تعهدوا بتأييد اللجنة إلى إعلان موقف مشترك قبل أداء الكنيست الجديد اليمين، والالتزام بالعمل على إنشائها فور بدء ولايته، دون تأخير أو شروط.

وقال المجلس إن هناك أغلبية واضحة تضم 70 نائبًا يُتوقع أن يؤيدوا تشكيل اللجنة، وفق تقديره للتوازنات البرلمانية المرتقبة.

ويضم المجلس منتقدين لأداء الحكومة الإسرائيلية خلال أحداث 7 أكتوبر وما أعقبها، وتأتي دعوته مع بدء فرز أصوات الانتخابات، وقبل اتضاح التشكيل النهائي للكنيست والحكومة المقبلة.


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