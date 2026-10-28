 آيزنكوت يتعهد بالتحرك فورًا لاستبدال حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة تلتزم بالتجنيد الشامل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آيزنكوت يتعهد بالتحرك فورًا لاستبدال حكومة نتنياهو وتشكيل حكومة تلتزم بالتجنيد الشامل


نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:33 ص

 تعهد رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي جادي آيزنكوت، مساء الثلاثاء، بالتحرك فورًا لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة تلتزم بالتجنيد الشامل، عقب إعلان استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وأضاف، في منشور عبر منصة «إكس» ، أن التقديرات الأولية تعبر عن سحب الثقة من نتنياهو والحكومة التي كانت تتولى السلطة خلال أحداث 7 أكتوبر.

وربط آيزنكوت تقييمه النهائي بتطابق نتائج الفرز مع الاستطلاعات، متعهدًا بالعمل سريعًا على تشكيل ما وصفه بـ«حكومة صهيونية ملتزمة بالتجنيد الشامل».

وأظهرت استطلاعات الخروج تقدم معسكر المعارضة على معسكر نتنياهو، مع احتفاظ الليكود بموقع الحزب الأكبر، واستمرار حاجة الطرفين إلى تفاهمات إضافية لتشكيل الحكومة.

ويعد التجنيد أحد أبرز ملفات الخلاف بين معسكري الانتخابات، إذ سبق أن أعلن آيزنكوت تمسكه بإخضاع المتشددين اليهود «الحريديم» للخدمة، معتبرًا هذا الملف شرطًا أساسيًا في أي حكومة يقودها، حتى إذا أدى الخلاف بشأنه إلى انتخابات جديدة.

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