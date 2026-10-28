جدعون ساعر بعد استطلاعات الخروج: احتفالات اليسار سابقة لأوانها

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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء، أن احتفالات اليسار بنتائج استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع سابقة لأوانها، عقب تقديرات أظهرت تراجع معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الأغلبية البرلمانية.

وقال ساعر، في منشور عبر منصة «إكس» نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن «احتفالات اليسار سابقة لأوانها».

وجاء موقفه بعد إعلان قنوات التلفزيون الإسرائيلية استطلاعاتها، التي منحت أحزاب المعارضة تقدمًا على معسكر الحكومة، مع احتفاظ الليكود بتصدر الأحزاب.

وبحسب التقديرات المحدّثة للقناة 12، حصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدًا، مقابل 52 لأحزاب المعارضة، فيما توزعت المقاعد الـ18 المتبقية على القائمتين العربيتين «المشتركة» و«الموحدة».

وتظل هذه الأرقام تقديرات لاستطلاعات الخروج، ويحدد فرز الأصوات التوزيع الفعلي للمقاعد، قبل بدء مشاورات تشكيل الحكومة بين الأحزاب الممثلة في الكنيست.