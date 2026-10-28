سرقة منزل نجم نوتنجهام فورست وزوجته تحذر من تكرار الحوادث

كشفت بريتني دي فيلييرز، زوجة مورجان جيبس وايت، نجم نوتنجهام فورست ومنتخب إنجلترا، عن تعرض منزلهما للسرقة خلال الأيام الماضية، معربة عن شعورها بالانتهاك والقلق عقب الحادثة.

وأوضحت بريتني، عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنزل تعرض للاقتحام في غياب الأسرة، مؤكدة أن زوجها وطفليهما، جرايسون وهايز، لم يكونوا موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث.

ونشرت زوجة اللاعب رسالة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، حذرت خلالها من تكرار مثل هذه الوقائع، خاصة بعد علمها بوقوع حادثة سرقة أخرى مؤخرًا.

وقالت بريتني في منشورها: «لم أكن أنوي مشاركة هذا الأمر علنًا، لكن منزلنا تعرض للسرقة قبل بضعة أيام، وبعد سماعي عن حادثة سرقة أخرى منذ ذلك الحين، شعرت أن من المهم تحذير الآخرين».

وأضافت: «من المقلق للغاية معرفة أن المنازل أصبحت مستهدفة. يرجى توخي الحذر الشديد، والتأكد من تشغيل أنظمة الأمان الخاصة بكم، سواء كنتم داخل المنزل أم خارجه، والإبلاغ عن أي تحركات أو أمور مريبة».

وأعربت زوجة نجم نوتنجهام فورست عن ارتياحها لعدم وجود أفراد الأسرة داخل المنزل أثناء الحادثة، لكنها أكدت أن اقتحام المسكن يترك شعورًا صعبًا، خاصة في ظل وجود أطفال صغار.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على أهمية الحذر والاهتمام بسلامة الآخرين، مشيرة إلى أن الممتلكات المادية يمكن تعويضها، لكن الشعور بانتهاك خصوصية المنزل يظل أمرًا مؤلمًا.