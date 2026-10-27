القوات الحكومية اليمنية: السيطرة على مواقع استراتيجية في باب المندب

أعلنت قوات درع الوطن وألوية العمالقة الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية في جبهة باب المندب، قالت إنها أسفرت عن السيطرة على عدد من التباب والمواقع الاستراتيجية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية بإسناد جوي من قوات التحالف العربي، ضمن عملية "فجر اليمن".

وقالت ألوية العمالقة الجنوبية، في بيان، إن قوات درع الوطن وألوية العمالقة نفذت "عملية عسكرية خاطفة في محور باب المندب، تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من التباب والمواقع الاستراتيجية الحاكمة"، مشيرة إلى "تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد".

كما أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إسقاط طائرة مسيرة حوثية مجنحة في جبهة ذوباب، وتدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للجماعة في جبهة المضاربة، ضمن المواجهات المتصاعدة في الساحل الغربي لليمن.

وفي السياق، قال المركز الإعلامي للجيش الحكومي، إن القوات المسلحة، بمساندة المقاومة الشعبية، تواصل تمشيط المواقع المحررة في جبهة الضباب، غربي تعز، فيما شن الطيران الحربي غارات عدة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهتي الأقروض وسامع.

وأضاف أن الطيران المسير ومدفعية القوات الحكومية استهدفا مواقع وتحصينات وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين، بالتزامن مع تبادل القصف المدفعي بين الجانبين في جبهة الشقب ومواقع أخرى شرقي مدينة تعز.

وتشهد جبهات محافظة تعز مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل استمرار العمليات العسكرية وسعي القوات الحكومية إلى تعزيز مواقعها واستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.