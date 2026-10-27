قال الدكتور ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة يتوقف على قدرة معسكري اليمين والمعارضة على حشد الأصوات اللازمة، في ظل حاجة الطرفين إلى دعم الأحزاب العربية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السيناريو الأول يتمثل في عدم قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التحالف مع أحزاب المعارضة.

وأشار إلى استبعاد تحالف المعارضة مع أحزاب اليمين، ما يجعل الأصوات العربية عاملًا حاسمًا في تحديد شكل الحكومة المقبلة.

وأوضح النمورة أن القوائم العربية تدرس ترتيبات تتعلق بإمكانية المشاركة في حكومة مع المعارضة الإسرائيلية.

وأكد أن الهدف المشترك يتمثل في إسقاط حكومة نتنياهو، وإنهاء دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في المشهد السياسي الإسرائيلي، بعد تأثيرهما في التوجهات الأمنية والبرلمانية خلال الفترة الماضية.

وتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الكنيست، بعد 3 سنوات شهدت حروباً في غزة ولبنان وإيران.

وتتمحور الانتخابات إلى حد كبير حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة بعد 18 عاماً في السلطة، إلا أن أياً من معسكره أو معسكر المعارضة لا يمتلك طريقاً واضحاً للحصول على أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

يتنافس في الانتخابات 38 حزباً سياسياً، لكن من المتوقع ألا يتمكن معظمها من حصد عدد كافٍ من الأصوات للفوز بأحد المقاعد الـ120 في الكنيست.