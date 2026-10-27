رئيس الطيران المدني السعودي: التحديات تؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان استمرارية النقل الجوي

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول الإقليم، وتبادل المعلومات التشغيلية، ورفع جاهزية خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال؛ بما يسهم في ضمان سلامة الحركة الجوية، وتعزيز مرونة قطاع الطيران المدني وقدرته على التعامل مع الأزمات.

وشاركت السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال الاجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني في إقليم الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، بمشاركة مسؤولي سلطات الطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطيران وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن المملكة تواصل تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، في إطار رؤية السعودية 2030؛ حيث تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات المملكة 140 مليون مسافر خلال عام 2025، وامتدت شبكة الربط الجوي إلى 176 وجهة دولية، مما يعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير قطاع الطيران وتعزيز ارتباطها بالعالم.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية ألقت بظلالها على قطاع الطيران المدني وحركة النقل الجوي ومستويات الطلب والسعة التشغيلية للناقلات الجوية.

وبين أنه وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، انخفضت حركة الركاب في منطقة الشرق الأوسط بنحو 20% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفضت السعة المقعدية المتاحة بأكثر من 16%.

ولفت إلى أن المملكة تعاملت مع الظروف الاستثنائية من خلال تفعيل الخطط المعتمدة، والاستفادة من تنوع وتكامل أنماط النقل، وتوفير مسارات بديلة وخيارات متعددة لتنقل المسافرين؛ بما أسهم في الحد من آثار الأزمة، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والأمن.

وأعلنت الدول المشاركة في الاجتماع استنكارها للأعمال الإرهابية التي ارتكبتها "ميليشيات الحوثي الإرهابية" واستهدفت مطارات المملكة، وما ترتب عليها من استهداف للمدنيين الأبرياء وتعطيل لحركة النقل الجوي، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان سلامتها وسلامة مواطنيها.

وأصدرت منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» والمنظمة العربية للطيران المدني بيانين أدانتا فيهما الأعمال التخريبية التي استهدفت مطارات المملكة خلال الأسبوع الماضي.