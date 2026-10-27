وزير الصحة يؤكد أهمية مواصلة بناء الشراكات لخلق فرص استثمارية جديدة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في فعاليات اليوم الوطني لدولة النمسا بمقر سفارتها بالقاهرة، مؤكداً عمق العلاقات الصديقة بين البلدين وتاريخهما الحافل القائم على الثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي.

ونقل الوزير نيابة عن الدولة المصرية قيادة وشعباً أصدق التهاني إلى دولة وشعب النمسا، متمنياً دوام السلام والاستقرار والازدهار، ومقدراً أهمية هذا اليوم الذي يحيي ذكرى إعلان الحياد الدائم لعام 1955، وما يعكسه من قيم الاستقلال والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكد الوزير أن العلاقات الثنائية توفر فرصاً واعدة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتعليم والعلوم والثقافة، متطلعاً إلى البناء على الأسس القائمة وتحويل التطلعات المشتركة إلى منافع ملموسة للبلدين والشعبين، مع التركيز على أهمية التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي والتواصل المباشر بين الأفراد كركائز لتقريب المجتمعات ومواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

وهنأ السفير النمساوي جورج بوستينجر الشعبين بالمناسبة، مثمناً متانة العلاقات ومتطلعاً إلى مزيد من التعاون وخلق فرص جديدة للشراكة وتحقيق المنفعة المتبادلة.