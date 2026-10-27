المونيتور: كيف يمكن أن تؤثر الانتخابات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية؟

سلّط موقع «المونيتور» الأمريكي الضوء على التداعيات المحتملة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي تغيير في الحكومة قد ينعكس على عدد من السياسات المرتبطة بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية والأمنية، دون أن يعني بالضرورة إحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح الموقع، في تحليل تناول انعكاسات الانتخابات على الفلسطينيين، أن خسارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفتح الباب أمام تغييرات في التعامل مع ملفات عدة، من بينها عنف المستوطنين، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين، والضغوط الاقتصادية، ومكافحة الجريمة في المجتمعات العربية داخل إسرائيل، فضلًا عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وأشار «المونيتور» إلى أن خمسة من قادة المعارضة الإسرائيلية وقّعوا اتفاقًا في 26 سبتمبر الماضي، تعهدوا بموجبه بالتعاون لتشكيل حكومة في حال تمكنوا من إنهاء حكم نتنياهو. ويضم التكتل أحزابًا يقودها غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، مع طرح آيزنكوت بوصفه مرشحًا محتملًا لرئاسة الحكومة إذا نجح التحالف في تشكيلها.

وبحسب التحليل، فإن نتائج الانتخابات قد تحمل انعكاسات مباشرة على حياة ملايين الفلسطينيين، بينهم نحو 3.4 مليون في الضفة الغربية، و2.1 مليون في قطاع غزة، و1.9 مليون من المواطنين العرب داخل إسرائيل.

غير أن تغيير القيادة السياسية في إسرائيل لا يضمن تحولًا جوهريًا في الموقف من إقامة دولة فلسطينية، إذ يظل ذلك مرهونًا بتركيبة الحكومة المقبلة وتوجهاتها السياسية والأمنية، فضلًا عن مواقف الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

كما أشار التحليل إلى أن أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الفلسطينيين لا تقتصر على هوية رئيس الوزراء المقبل، بل تمتد إلى السياسات التي ستتبناها الحكومة تجاه الأراضي الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية، وحقوق الفلسطينيين، ومستقبل التسوية السياسية.

وبحسب الموقع الأمريكي، قد تتيح الانتخابات الإسرائيلية فرصة لتغيير بعض السياسات التي تؤثر على الفلسطينيين، إلا أن أي تحسن محتمل في أوضاعهم لا يعني بالضرورة تقدمًا نحو إنهاء الاحتلال أو التوصل إلى حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.