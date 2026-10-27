كامل أبو علي رئيسا للنادي المصري بالتزكية

حسم كامل حسن أبو علي، رئيس النادي المصري الحالي، سباق رئاسة النادي بالتزكية، للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد من عام 2026 حتى 2030، والمقرر إجراء انتخاباتها يوم 4 ديسمبر المقبل.

وأُغلق باب الترشح في السادسة مساءً، بعد أيام شهدت تقدم عدد من المرشحين للمنافسة على مناصب نائب رئيس النادي وأمين الصندوق وعضوية مجلس الإدارة، في الوقت الذي أعلن فيه كامل أبو علي قائمته لخوض الانتخابات المقبلة.

شهد منصب نائب رئيس النادي تقدم كل من الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المجلس الحالي، والسعيد الشخطور، أمين الصندوق السابق للنادي.

وعلى منصب أمين الصندوق، تقدم كل من رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، ومحمد عبد الفتاح توفيق.

أما على مقاعد العضوية، فتقدم كل من محمد صالح الدسوقي، وحسام عمر، عضو مجلس الإدارة السابق، وأحمد السيد متولي، نجل رئيس النادي المصري الراحل، إلى جانب ياسر يحيى ومحمد موسى، عضوي المجلس الحالي، ووليد علي سالم.

قائمة كامل أبو علي للدورة الجديدة

وكان كامل أبو علي قد أعلن قائمته الانتخابية التي تضم عددًا من أعضاء المجلس الحالي، وجاءت على النحو التالي:

كامل أبو علي: رئيسًا للنادي.

الحسيني أبو قمر: نائبًا للرئيس.

رجب عبد القادر: أمينًا للصندوق.

حسام عمر: عضوًا.

ياسر يحيى: عضوًا.

أحمد متولي: عضوًا.

محمد موسى: عضوًا.

ومن المنتظر أن تتولى الإدارة الجديدة قيادة النادي المصري خلال الدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2030، وسط تطلعات جماهير بورسعيد لمواصلة تطوير النادي وتعزيز حضوره على الساحة الرياضية.