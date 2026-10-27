 الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية جراء سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين في الرياض

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 6:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 6:21 م

أفاد الدفاع المدني السعودي، بسقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية.

وصرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، بأنه «باشر اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية».

وأضاف: «نتج عن سقوط الشظايا أضرار مادية في مبنى ومشروع تحت الإنشاء ومركبة».

ولفت إلى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وسبق أن أعلن تحالف دعم الشرعية، تصديهما لهجوم جديد من جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه العاصمة الرياض.

وسبق أن صرح اللواء الركن المالكي باعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.

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