لبنان يشدد على ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينج، على ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين.

وقال الوزير رجي في بيان على موقع منصة «إكس»: «التقيت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينج، وبحثنا ملف النازحين السوريين وسبل عودتهم إلى بلادهم».

وأضاف: «شددت من جهتي على ضرورة إنهاء ملف عودة النازحين السوريين، ونقلت إليها مطلب وزارة الطاقة بأن تسدد مخيمات الإيواء المستحقات المترتبة عليها، أسوة بالإجراء الذي اعتمدته مؤسسة كهرباء لبنان بحق المؤسسات العامة المتخلفة عن الدفع».

ومن جانبها، أعربت بيلينج عن دعمها لهذا الطلب، مؤكدة أن القانون يجب أن يطبق على كل مقيم في لبنان، كما يطبق على المواطن اللبناني.

وأكدت بيلينج أن الظروف في سوريا العام المقبل ستصبح أكثر ملاءمة لعودة أعداد أكبر من النازحين، وشددت في المقابل على أن المفوضية ستواصل العمل على تأمين المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان كان قد تخطى المليوني نازح. ووضعت الحكومة اللبنانية الحالية خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ونظمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اثنتين وعشرين مرحلة من تلك الخطة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.

ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.