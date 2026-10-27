ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، المقامة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، تحتفي المخرجة والدراماتورج عبير علي حُزين بإطلاق كتاب "مصنع الدراماتورج – عنبر 1"، من خلال فعالية خاصة تُقام يوم السبت 31 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، بساحة روابط للفنون.

وتتضمن الفعالية قراءات مختارة من الكتاب، وحفل توقيع، وتُختتم بالإعلان عن المسرحية الفائزة ضمن "عنبر 2".

ويأتي الكتاب ثمرة لمشروع "مصنع الدراماتورج"، الذي تقوده المخرجة عبير علي حُزين، مؤسسة المشروع ومصممة منهجه التدريبي والمحاضرة الرئيسية فيه، بهدف تدريب جيل جديد من المتخصصين في الكتابة الدراماتورجية، وتطوير نصوص ومشروعات مسرحية معاصرة تستند إلى البحث والنقاش والعمل الجماعي.

ويعتمد المشروع على منهج الدراماتورجيا الذي طورته حُزين في إطار مشروعها "المسحراتي" عام 1990، مستهدفا فتح مسارات جديدة للكتابة المسرحية، وإثراء المشهد المسرحي بأفكار وتجارب دراماتورجية معاصرة.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تُختار مجموعة من أبرز النصوص لنشرها ورقيا وإلكترونيا، بالتعاون مع دار روافد للنشر، بما يتيح وصولها إلى الجمهور والمخرجين، ويفتح المجال أمام تقديمها في أعمال مسرحية جديدة.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع ستوديو عماد الدين، الذي يوفر المساحة والتجهيزات اللوجستية اللازمة لتنفيذ أنشطته. وتتولى عبير علي حُزين الإخراج، ووضع منهج الدراماتورجيا، وتطوير البرنامج التدريبي، فيما يضم فريق الإدارة والمساعدة التقنية حسام حسن، وصابرين أبو سعدة، وفاطمة صلاح، ومنار مراد، بمشاركة راما القدور في المساعدة على المشهد البصري.

وضمت لجنة النقاد المعنية بتقييم أعمال "عنبر 1" كلا من: الدكتورة هبة شريف، وأحمد خميس، وأحمد زيدان، ومايسة زكي، ويعقوب إبراهيم جرجس.

ويُقام المشروع بدعم من المشرق للإنتاج ودار روافد للنشر، في إطار دعم التجارب المسرحية المعاصرة، وإتاحة الفرصة أمام أصوات جديدة في الكتابة الدراماتورجية.