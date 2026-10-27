القومي لتنظيم الاتصالات يوجه الشركات بمضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بنفس السعر اعتبارا من 1 نوفمبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية الخاصة باشتراك 150 جنيهًا لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة، ويبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة لتوفير بدائل كافيه للمواطنين تساعد على سهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات لتوسيع إستخدام المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية ودعما لعملية التحول الرقمي.

وكان الجهاز قد أطلق باقة إنترنت أرضي جديدة في شهر مايو الماضي بسعة 50 جيجا بسعر 150 جنيها لتكون أقل باقة في السوق موجهة للفئات ذات الاستهلاك المنخفض، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن «توجيه الشركات بتقديم هذه الباقة يأتي تجسيدًا لدور الجهاز كمنظِّم للقطاع وميسِّر لخدماته»، موضحًا أن المبادرة «تهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها».

ويواصل الجهاز، انطلاقًا من دوره التنظيمي، متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات مقدمة الخدمة، للتأكد من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يرسّخ دوره في توجيه سياسات القطاع وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية.