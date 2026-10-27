أعرب أسقفان كاثوليكيان أمريكيان عن أسفهما للمشاركة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، بعدما نشر الأخير صورًا ومقطع فيديو يظهران الأساقفة وهم يصلون مع الرئيس، في واقعة أثارت انتقادات ومخاوف من توظيف اللقاء لأغراض سياسية وحزبية قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي.

وبحسب تقرير لأسوشيتد برس، قال رئيس أساقفة ميلووكي جيفري جروب، في بيان نشره الأحد، إنه تلقى العديد من الرسائل والتعليقات بشأن الاجتماع الذي عقد الخميس، وشارك فيه إلى جانب 11 أسقفًا آخر، موضحًا أن بعضها عبر عن استياء من ظهوره في اللقاء وما أثاره من انطباعات سياسية.

• البيت الأبيض نشر صور الصلاة دون موافقة المشاركين

وأوضح جروب أن البيت الأبيض سارع إلى نشر صور ومقطع فيديو للاجتماع دون موافقة المشاركين، معتبرًا أن ما حدث تسبب في أذى لمجموعة من الأشخاص، بالإضافة إلى توظيف لحظة دينية ذات طابع مقدس في سياق سياسي.

وأشار إلى أنه تلقى رسائل من أشخاص شعروا بالأذى جراء سياسات ترامب، وما ألحقته بهم أو بعائلاتهم من أضرار، لذلك أوضح أن الاجتماع لم يكن تأييدًا للرئيس أو سياساته أو حزبه، وقدم اعتذاره عن أي ضرر تسببت فيه مشاركته. مشيرًا إلى أنه حضر اللقاء رغم تحفظاته، وكان يتمنى لو أخذ تلك المخاوف بجدية أكبر.

من جانبه أعرب أسقف دي موين بولاية آيوا، ويليام جوينسن عن أسفه لما اعتبره استغلالًا للاجتماع لأغراض سياسية حزبية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى لو تعامل مع الموقف بمزيد من الحذر والحنكة. وأكد جوينسن تمسكه بإمكانية التواصل مع القادة السياسيين والصلاة من أجلهم على مختلف المستويات، مع الحرص مستقبلًا على اتخاذ مواقف أكثر حذرًا وحكمة في ظل ما أثارته الواقعة من انتقادات.

• ما الذي دار في الاجتماع مع ترامب؟

وبحسب أسوشيتد برس، وجهت الدعوة إلى الاجتماع في سبتمبر، وتضمنت مناقشة قضايا من بينها إنفاذ قوانين الهجرة، وتأشيرات العاملين الدينيين والإجهاض واستخدام الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لدعم التعليم الخاص، بحسب الأسقفين.

وكان المشاركون يتوقعون عقد مناقشة خاصة، مع احتمال حضور عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية الكاثوليك، إلى جانب إتاحة فرصة للصلاة بصورة خاصة مع الرئيس، إلا أن نشر الصور ومقطع الفيديو عقب اللقاء أثار مخاوف بشأن الرسائل السياسية التي يمكن أن يوحي بها ظهور رجال الدين وهم يصلون مع ترامب. وعندما سئل البيت الأبيض عما إذا كان قد حصل على موافقة الأساقفة لنشر الصور ومقطع الفيديو، رفض مكتبه الصحفي الإجابة عن السؤال.

• انقسام داخل الكنيسة بشأن سياسات ترامب

وتتباين مواقف أعضاء مجلس الأساقفة الكاثوليك الأمريكيين من ترامب وسياسات إدارته، خصوصًا فيما يتعلق بالهجرة والحريات الدينية، فقد وافق الأسقف روبرت بارون المقيم في مينيسوتا، على الانضمام إلى لجنة الحرية الدينية التي شكلها ترامب والتي ضمت في معظمها مسيحيين محافظين.

وفي المقابل، وجه أساقفة آخرون انتقادات حادة لجوانب من نهج الإدارة الأمريكية المتشدد في إنفاذ قوانين الهجرة، معتبرين أنه يتعارض مع التعاليم الكاثوليكية.