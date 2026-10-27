الفاتيكان: البابا يزور أمريكا الجنوبية في نوفمبر

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر، سيزور أمريكا اللاتينية بحسب ما هو مقرر سلفا.

ويأتي ذلك عقب خضوع البابا لجراحة في الرئة.

وتحظى الرحلة بترقب كبير، وهي الأطول منذ تولي البابا ليو منصب البابوية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الفاتيكان، أمس الاثنين، إن جولة البابا تشمل أوروجواي والأرجنتين وبيرو، "ستتم وفقا للبرنامج الذي سبق الإعلان عنه".

وخضع البابا ليو، في وقت سابق أكتوبر الجاري، لعملية جراحية ناجحة لاستئصال عقيدة رئوية اكتشفت خلال فحوصات دورية.

وأكدت الفحوصات الطبية اللاحقة أن الحالة كانت موضعية، وأنه لا توجد حاجة إلى أي علاجات إضافية للأورام.

ومن المقرر أن يبدأ البابا، المولود في الولايات المتحدة والبالغ من العمر 71 عاما، رحلته في السادس من نوفمبر المقبل، بحفل مراسم في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، على أن يعود إلى روما قادما من ليما عاصمة بيرو في 17 نوفمبر المقبل.