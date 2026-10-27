 الفاتيكان: البابا يزور أمريكا الجنوبية في نوفمبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 4:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -

النتـائـج تصويت

الفاتيكان: البابا يزور أمريكا الجنوبية في نوفمبر

الفاتيكان (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:51 م

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر، سيزور أمريكا اللاتينية بحسب ما هو مقرر سلفا.

ويأتي ذلك عقب خضوع البابا لجراحة في الرئة.

وتحظى الرحلة بترقب كبير، وهي الأطول منذ تولي البابا ليو منصب البابوية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الفاتيكان، أمس الاثنين، إن جولة البابا تشمل أوروجواي والأرجنتين وبيرو، "ستتم وفقا للبرنامج الذي سبق الإعلان عنه".

وخضع البابا ليو، في وقت سابق أكتوبر الجاري، لعملية جراحية ناجحة لاستئصال عقيدة رئوية اكتشفت خلال فحوصات دورية.

وأكدت الفحوصات الطبية اللاحقة أن الحالة كانت موضعية، وأنه لا توجد حاجة إلى أي علاجات إضافية للأورام.

ومن المقرر أن يبدأ البابا، المولود في الولايات المتحدة والبالغ من العمر 71 عاما، رحلته في السادس من نوفمبر المقبل، بحفل مراسم في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، على أن يعود إلى روما قادما من ليما عاصمة بيرو في 17 نوفمبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك