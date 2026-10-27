بزشكيان: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تهدد أمن الطاقة العالمي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المصدرة للغاز، محذرًا من أن الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران تهدد أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، وتفاقم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، قال بزشكيان، خلال كلمته أمام القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا، إن القمة تنعقد في ظل تطورات إقليمية ودولية تفرض تحديات متزايدة على أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الهجمات التي استهدفت إيران خلال فترتين منفصلتين، بالتزامن مع مفاوضات سياسية، أدت إلى تضرر منشآت الطاقة وتعطيل عمليات نقلها.

دعوة إلى إدانة العقوبات والحصار

وانتقد الرئيس الإيراني العقوبات الأحادية والضغوط الأمريكية على بلاده، منوهًا أن الحصار البحري والجوي المفروض على إيران، والضغوط على دول أخرى، يمثلان ممارسات غير قانونية تهدد استقرار أسواق الطاقة.

ودعا كبار الدول المصدرة للطاقة إلى إدانة هذه الإجراءات والتصدي لها بفاعلية، محذرًا من أن التدخلات العسكرية في منطقة الخليج تؤدي إلى اضطراب عمليات تسعير الطاقة وإمداداتها ونقلها، بما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

إيران تعرض توسيع التعاون والاستثمارات في قطاع الغاز

وأكد بزشكيان استعداد بلاده لتعزيز دورها في منتدى الدول المصدرة للغاز، من خلال دعم التعاون متعدد الأطراف، وتبادل الخبرات، وتطوير الفرص الاستثمارية في البنية التحتية لقطاع الغاز.

وأشار إلى أن إيران، بصفتها عضوًا مؤسسًا في المنتدى ومالكة لثاني أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي عالميًا، تمتلك مقومات تؤهلها للإسهام في تعزيز مرونة إمدادات الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي عند تقاطع ممرات الطاقة الرئيسية.

وأوضح أن فرص التعاون تشمل التنقيب عن الغاز وإنتاجه، والصناعات التحويلية، وتوسيع التجارة، داعيًا المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة في بلاده.

وفي حديثه عن قطاع الغاز الإيراني، قال بزشكيان إن بلاده رفعت طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 300 مليار متر مكعب، رغم سنوات العقوبات، بفضل الاعتماد على القدرات المحلية، مشيرًا إلى أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بين منتجي الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل نحو 70% من مزيج الطاقة في إيران، وأن شبكة الغاز الوطنية تغطي قرابة 95% من السكان، مؤكدًا أهمية القطاع في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتعزيز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في المنتدى.