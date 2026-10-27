أعلن حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة طعن زعيم الحزب يائير جولان في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أفراد الأمن في إسرائيل اعترضوا رجلا اقترب من جولان أثناء فعالية تهدف إلى تشجيع الناخبين الإسرائيليين على المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد سقوط سكين كبيرة من ملابسه.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، في حين أرجع جولان الحادث إلى التحريض السياسي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن جولان قوله في أعقاب الحادث: "لن يثنينا التحريض والعنف. إن ما حدث هو نتيجة مباشرة لآلة السموم التي يديرها بنيامين نتنياهو".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت في وقت سابق مستوى التهديد الموجه ضد جولان إلى الدرجة الرابعة من أصل ست درجات.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يوم الأحد، أنه سيتولى مسئولية تأمين جولان، بتمويل من الدولة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويعد جولان أحد قادة معسكر المعارضة المناهض لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي سجلت مشاركة قياسية خلال أول 5 ساعات من الاقتراع.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في بيان، إن نسبة الاقتراع بعد 5 ساعات من انطلاقه بلغت 31.5% من أصحاب حق الاقتراع. وأشارت اللجنة إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ العام 1977، دون أن تذكر نسبة التصويت المسجلة خلال أول 5 ساعات من انتخابات ذلك العام.

ويحق لنحو 7.3 مليون شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا، في الوقت الذي يبدو فيه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحك.