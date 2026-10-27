نائب رئيس البرلمان العربي: التضامن العربي يتطلب موقفا موحدا يجمع بين ردع الاعتداءات ومنع اتساع الحرب

قالت النائبة إحسان بركات عضو مجلس الأعيان الأردني، إنها تقرأ قرار البرلمان المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها، باعتباره رسالة ردع تؤكد أن أمن السعودية جزء أصيل من الأمن القومي العربي، وأن المساس بسيادتها يستدعي موقفًا عربيًا مسئولًا وقادرًا على الفعل.

وأوضحت بركات بعد فوزها بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان في تصريح لـ"الشروق"، أن قوة القرار تكمن في رفع كلفة الاعتداء وتعزيز قدرة المملكة على حماية أراضيها.

وذكرت أن التضامن الحقيقي يحمي الدول، والردع الناجح يفتح الطريق للتهدئة.

وفيما يتعلق بالدور المتوقع من البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية العربية لاحتواء التصعيد، قالت بركات إن المطلوب هو أن ترتقي البرلمانات من بيانات التضامن إلى تنسيق موقف عربي مؤثر، قاعدته أن أمن الدول العربية مترابط، وأن سيادتها لا تقبل الاعتداء أو المساومة.

وأوضحت أن ذلك يقتضي تحركًا برلمانيًا منظمًا لتوحيد الرسائل العربية في المحافل الدولية، والضغط لوقف الاعتداءات، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم التهدئة وحماية المدنيين.

وأكدت أنه على البرلمانات الوطنية، كلٌّ ضمن صلاحياته الدستورية، دعم جاهزية الدولة، ومساءلة الحكومات عن تدابير حماية المواطنين والمنشآت الحيوية وتأمين الاحتياجات الأساسية.

كما أكدت أن المعادلة التي يجب تثبيتها واضحة: احتواء التصعيد لا يعني التساهل مع العدوان، وحق الدفاع لا يلغي ضرورة منع اتساع الحرب. وشددت على أن قوة الموقف العربي تكمن في الجمع بين ردعٍ يحمي السيادة ودبلوماسيةٍ تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة؛ فالتضامن الحقيقي هو أن تتحول وحدة المصير إلى وحدة موقف وفعل.