 السعودية تؤكد الدور المحوري لدول اتفاق مكة في استقرار المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تؤكد الدور المحوري لدول اتفاق مكة في استقرار المنطقة

الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 3:52 م

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وباكستان لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الرياض، إن "المجلس تناول مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران".

وجدد "حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها".

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