رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إدراج جماعة الحوثيين وقياداتها وأجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية على قائمة المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وبحسب وكالة «سبأ»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أكد خلاله تطلع الحكومة اليمنية إلى دور أوروبي فاعل في تحويل موقف البرلمان إلى قرار ملزم، واستخدام الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية للضغط على الحوثيين ووقف هجماتهم.

وشدد العليمي، على أن استمرار هجمات الجماعة داخل اليمن وعبر الحدود، واستهدافها الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية والمدنيين، يستدعي تحركًا أوروبيًا عاجلًا، محذرًا من أن تأخر اتخاذ القرار قد يفاقم التهديدات الأمنية والإنسانية، ويزيد المخاطر على المصالح الأوروبية وأمن المنطقة.

واتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحوثيين بتجنيد الأطفال، وحصار المدن، والاعتداء على السفن التجارية، واحتجاز موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، داعيًا إلى تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة الإرهاب، بعدما قال إن الخيارات السلمية استُنفدت.

وتناول الاتصال الأوضاع الإنسانية في اليمن، ولا سيما في مدينة تعز، حيث اتهم العليمي، الحوثيين بفرض حصار على السكان وعرقلة وصول المياه والمشتقات النفطية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب ارتكاب انتهاكات تشمل القتل والاعتقال والتهجير القسري.

وأكد استمرار الحكومة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المساندة والمقاومة الشعبية في عملية «فجر اليمن»، بهدف إنهاء التهديدات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

كما أشاد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة اليمنية وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية الملاحة الدولية، مؤكدًا أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من شأنه توجيه رسالة برفض تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية من خلال العنف.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأشار كوستا إلى متابعة الاتحاد المستمرة للتطورات في اليمن، موضحًا أن الجانبين بحثا سبل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في تعز ومناطق أخرى، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.

وأكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستجابة الإنسانية ومواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء المعنيين، لتحديد الأولويات وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان.