مهرجان برلين السينمائي يعرض تسجيلات نادرة لحفلات لأيقونة البوب ديفيد بوي

أعلن مهرجان برلين السينمائي (برليناله) عرض عالمي أول، إذ سيقدم في دورته المقبلة مواد مصورة لحفلات موسيقية لم تُنشر من قبل لأيقونة موسيقى البوب ديفيد بوي (1947-2016).

وأوضحت إدارة المهرجان أنها ستقدم «تجربة موسيقية غامرة» تحت عنوان «ديفيد بوي: ستيج»، تتيح للجمهور الانغماس في عالم تفاعلي بفضل استخدام الوسائط الإعلامية. ويُقصد بالتجربة «الغامرة» أن يشعر المشاركون وكأنهم يدخلون عالما تفاعليا ويتفاعلون معه، بدلا من الاكتفاء بمشاهدته من الخارج.

وتابع برليناله أن العمل يستند إلى مواد فيلمية اكتُشفت حديثا ورُممت، وتعود إلى الجولة العالمية «إيزولار 2» التي قام بها بوي عام 1978.

وقدم بوي خلال تلك الجولة أعمالا من بينها مقطوعات من ألبومه «هيروز»، الذي سجله كاملا في العاصمة الألمانية برلين.

وأضافت إدارة المهرجان أن الجمهور سيحظى، خلال العرض العالمي الأول في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من المهرجان، في منتصف فبراير المقبل، بفرصة مشاهدة العرض على ثلاث شاشات وشاشات «إل إي دي» شفافة، بالتزامن مع تجربة حية للإضاءة والصوت.

ورأت إدارة المهرجان أن من شأن ذلك أن يضع المشاهدين في قلب حفل موسيقي حي لديفيد بوي.

وقالت إدارة المهرجان إن صانع الأفلام بريت مورجن اكتشف السوالب الأصلية للكاميرا (النيجاتيف) لتسجيلات الحفلات أثناء عمله على فيلمه الوثائقي عن بوي «موناج دريم» من إنتاج عام 2022.

ومن المقرر أن تُطرح التذاكر للبيع المسبق عبر منصة إيفنتيم اعتبارا من غد الأربعاء، على أن يبدأ البيع العام يوم الجمعة المقبل.

وترتبط برلين ارتباطا وثيقا بسيرة المغني البريطاني، إذ تظهر المدينة -في الفترة ما بين عامي 1976 و1979 تقريبا- كعنصر محوري في قصة حياته. وانتقل بوي آنذاك إلى برلين المقسمة بالجدار هربا من مشكلات عدة، من بينها رغبته في التعافي من تعاطي المخدرات، وهناك أبدع أعمالا موسيقية أصبحت أسطورية.

ومن المقرر أن تُقام نسخة العام المقبل من مهرجان برلين السينمائي الدولي في الفترة من 10 إلى 21 فبراير 2027.