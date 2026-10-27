الحوثيون: استهداف وزارة الدفاع السعودية ومطار أبها بصاروخ باليستي ومسيرة

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أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استهداف وزارة الدفاع السعودية في الرياض، ومطار أبها الدولي.

وقال سريع، في بيان، إن قوات الجماعة استهدفت "وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخ باليستي، وأن الصاروخ أصاب هدفه بصورة مباشرة".

وأضاف سريع أن قواتهم "استهدفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة، وأن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.