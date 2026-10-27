جنوب إفريقيا تحقق في مشاركة سفن إيرانية بمناورات رغم منعها

تسلّم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن مشاركة سفن حربية إيرانية في مناورات بحرية قبالة سواحل بلاده مطلع العام الحالي، رغم تعليماته بعدم مشاركتها.

فيما قررت الرئاسة إبقاء التقرير سرياً مؤقتاً لحين الانتهاء من مراجعته، وفق شبكة العربية.

وشاركت إيران في مناورات بحرية أُجريت قبالة مدينة كيب تاون في يناير الماضي إلى جانب سفن صينية وروسية، في وقت كانت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترات متصاعدة.

وأثارت مشاركة السفن الإيرانية انتقادات أمريكية حادة لجنوب أفريقيا بسبب السماح لها بالمشاركة في التدريبات، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

كما جرت المناورات خلال فترة شهدت احتجاجات واسعة في إيران وحملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص. وبعد شهر من تلك التدريبات، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية ضد إيران، لتبدأ الحرب.

تحقيق في تجاهل تعليمات رامافوزا

وأمر رامافوزا بإجراء التحقيق في فبراير، وأسند المهمة إلى قاض متقاعد، مشيراً إلى وجود "إخفاق في الالتزام بالتعليمات" التي قضت بعدم مشاركة السفن الإيرانية، رغم وصولها إلى جنوب أفريقيا استعداداً للمناورات المقررة.

كما ركّز التحقيق على ما إذا كانت أوامر الرئيس قد جرى تجاهلها من قبل مسؤولين كبار في القوات المسلحة الجنوب أفريقية أو في وزارة الدفاع.

فيما قال مكتب الرئيس آنذاك إن رامافوزا طلب أن يُرفع تقرير التحقيق إليه مباشرة، بدلاً من وزارة الدفاع، لضمان استقلالية التحقيق.

العلاقات مع إيران تحت المجهر

وتعد العلاقات الدبلوماسية بين جنوب أفريقيا وإيران موضع انتقاد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أنها من الأسباب التي دفعت إدارته إلى اتهام أكبر اقتصاد في أفريقيا بانتهاج سياسة خارجية مناهضة للولايات المتحدة.

في حين اعتبرت تعليمات رامافوزا بمنع مشاركة إيران في المناورات البحرية، التي استمرت أسبوعاً، محاولة لتجنب المزيد من التداعيات الدبلوماسية مع واشنطن.