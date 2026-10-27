رئيس الحكومة العراقية: سياستنا تعتمد على الانفتاح على الاستثمارات الخارجية

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أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك فرصًا استثمارية عديدة، وأن سياسة الحكومة تقوم على الانفتاح على الاستثمارات الخارجية.

وقال الزيدي، خلال استقباله المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي باميلا هاملتون والوفد المرافق لها، إن «سياسة الحكومة تقوم على الانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتوفير أفضل الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين»، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن الحكومة العراقية تهتم بقطاع السياحة وتحرص على تطويره، لما يمتلكه العراق من مقومات سياحية مهمة.

ومن جانبها، أشادت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي بالتوجهات الإصلاحية والاستثمارية للحكومة، مؤكدة أن الاستقرار يمثل عاملًا أساسيًا في نمو الاستثمارات.

وأبدت استعداد المركز لدعم العراق في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار، وتطوير استراتيجية قطاع السياحة، فضلًا عن دعم توجهات الحكومة في تطوير القطاع الزراعي والاقتصاد الرقمي.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين العراق ومركز التجارة الدولي في مختلف المجالات، وسبل الاستفادة من خبرات المركز في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية.