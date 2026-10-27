 تايم: الصراع مع إيران مهدد بتصعيد خطير.. وطهران قد تلجأ إلى خيار استباقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايم: الصراع مع إيران مهدد بتصعيد خطير.. وطهران قد تلجأ إلى خيار استباقي

أحمد إمام
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 7:47 م

حذرت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير تحليلي نُشر اليوم الثلاثاء، من أن المواجهة المحتدمة مع إيران تقف على حافة منزلق خطير قد يوسع رقعة النزاع، في ظل استبعاد أي مؤشرات على قبول طهران بتسوية تفرضها الولايات المتحدة وفق شروطها الأحادية.

وأوضح التقرير أن الحسابات الإيرانية باتت تحركها مخاوف متزايدة من احتمال التعرض لهجوم عسكري أمريكي وشيك ومفاجئ، وهو شعور قد يدفع القيادة الإيرانية، بحسب تقديرات الخبراء، إلى التفكير في خطوة استباقية أو "ضربة أولى" لتعطيل أي تحرك هجومي محتمل ضدها.

وتأتي هذه القراءات الاستراتيجية لتسلط الضوء على هشاشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسط تحذيرات متصاعدة من أن تؤدي الحسابات الخاطئة بين واشنطن وطهران إلى سيناريو عسكري مفتوح يصعب السيطرة على تداعياته الإقليمية والدولية.

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