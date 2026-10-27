إسرائيل تنفذ عمليات نسف وتفجير وإحراق منازل في جنوب لبنان

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عمليتي نسف في بلدة حولا بجنوب لبنان، وأقدمت على حرق عدد من المنازل في البلدة، كما نفّذت تفجيراً غرب بلدة ميس الجبل، وقصفت المدفعية وادي شبعا.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على إحراق عدد من المنازل، بعد ظهر اليوم، في بلدة حولا في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام اللبناني.

وأضافت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام اللبناني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفّذت أيضا تفجيراً في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، كما تعرّض وادي شبعا في جنوب لبنان، لسقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفّذ قبل ظهر اليوم، عملية تفجير قرب جبّانة بلدة الخيام في جنوب لبنان، ترافقت مع عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة، كما نفّذ عملية نسف منتصف الليل الماضي في بلدة الخيام.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم، بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان، فيما قصفت ليلاً بلدات برعشيت وكونين المنصوري ووادي زبقين في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، فيما احتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.