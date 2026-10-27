لجنة الحكام: تدخل عواد على لاعب بترول أسيوط لا توجد به أي مخالفة

علقت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الحالة الجدلية لتدخل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، مع أحمد خالد، مهاجم بترول أسيوط، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا في الدوري، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب تعرض اللاعب لإصابة ووجود شبهة لمس يد على الحارس خارج منطقة الجزاء.

وقالت لجنة الحكام، في مقطع فيديو تحليلي نشره اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية: «حكم المباراة يسمح باستمرار اللعب في تدخل محمد عواد مع لاعب بترول أسيوط، ويتفق معه حكم الفيديو».

وأضافت اللجنة: «قرار لجنة الحكام يتفق مع قرار الحكم، حيث قام حارس الزمالك محمد عواد بلعب الكرة بطريقة عادلة دون ارتكاب أي مخالفة، لترتد الكرة إلى يده دون حركة زائدة من الحارس، وطبقًا لاعتبارات مخالفة لمسة اليد، لا يمكن احتساب مخالفة لمسة يد بعد نجاح اللاعب في لعب الكرة دون حركة إضافية من يده».

وكان محمد عواد قد تسبب في إصابة أحمد خالد بكسر في القدم، استدعت خضوعه لعملية جراحية، خلال الكرة المشتركة بينهما، والتي قرر حمادة القلاوي، حكم المباراة، عدم احتساب مخالفة خلالها.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على بترول أسيوط بهدف دون رد.